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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок

Британская национальная почтовая служба Royal Mail выпустит коллекцию почтовых марок, приуроченную к юбилею Дэвида Боуи (в этом году ему исполнилось бы 70 лет).

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На шести марках будут напечатаны альбомы певца «Hunky Dory», «Aladdin Sane», «Heroes», «Let’s Dance», «Earthling» и «Blackstar». На других будут кадры с концертов Боуи.

Королевская почта впервые посвящает целую серию марок одному артисту — ранее на марках появлялись только группы The Beatles и Pink Floyd. Марки с Боуи появятся в продаже 14 марта, но оформить предзаказ можно уже сейчас.

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