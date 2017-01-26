К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок

На шести марках будут напечатаны альбомы певца «Hunky Dory», «Aladdin Sane», «Heroes», «Let’s Dance», «Earthling» и «Blackstar». На других будут кадры с концертов Боуи.

Королевская почта впервые посвящает целую серию марок одному артисту — ранее на марках появлялись только группы The Beatles и Pink Floyd. Марки с Боуи появятся в продаже 14 марта, но оформить предзаказ можно уже сейчас.