«Почта России» в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову
В день выпуска марку можно будет погасить спецштемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Петербурга.
В день выпуска марку можно будет погасить спецштемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Петербурга.
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в
«На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии “Герои Российской Федерации”, которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в день выпуска марку можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и
19 декабря неизвестный открыл хаотичный огонь по присутствующим на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в турецкой столице.
Нападавший был ликвидирован, а в результате действий преступника ранены три человека.