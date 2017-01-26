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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Почта России» в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову

В день выпуска марку можно будет погасить спецштемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

«На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии “Герои Российской Федерации”, которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в день выпуска марку можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Санкт-Петербурга.

19 декабря неизвестный открыл хаотичный огонь по присутствующим на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в турецкой столице.

Нападавший был ликвидирован, а в результате действий преступника ранены три человека.

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