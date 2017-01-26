«Почта России» в феврале выпустит марку, посвященную убитому послу Карлову

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Марка, посвященная послу Андрею Карлову, убитому в результате теракта в Турции, выйдет в почтовое обращение в феврале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

«На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии “Герои Российской Федерации”, которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года», — сказал собеседник агентства.