Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) прославилась в Instagram как самая привлекательная пожарная в мире, пишет The Daily Mail.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) прославилась в Instagram как самая привлекательная пожарная в мире, пишет The Daily Mail.
У эффектной девушки более 50 тысяч подписчиков. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом. Она трудится личным тренером и делится с посетителями ее страницы в Instagram спортивными советами.
Девушка признается, что решила стать пожарной в девятнадцать — ей хотелось вести активный образ жизни и нравилось работать в команде.
«Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: «Никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?» И я ответила: «А почему бы и нет?» — рассказала Нартен.
Люди удивляются, когда узнают о моей профессии, добавляет она. «Как по мне, быть пожарной — это нормально. Друзья говорят, что у меня “пацанский юмор”, и считают, что я ловчее большинства девушек».