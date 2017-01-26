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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) прославилась в Instagram как самая привлекательная пожарная в мире, пишет The Daily Mail.

У эффектной девушки более 50 тысяч подписчиков. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом. Она трудится личным тренером и делится с посетителями ее страницы в Instagram спортивными советами.

Девушка признается, что решила стать пожарной в девятнадцать — ей хотелось вести активный образ жизни и нравилось работать в команде.

«Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: «Никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?» И я ответила: «А почему бы и нет?» — рассказала Нартен.

Люди удивляются, когда узнают о моей профессии, добавляет она. «Как по мне, быть пожарной — это нормально. Друзья говорят, что у меня “пацанский юмор”, и считают, что я ловчее большинства девушек».

Комментарии
3
Иван Петров
Далеко ей ишо до Ксюши нашей Собчак.
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Мистер
Ты этих мужиков лично проверил на голубизну? Откуда такие знания о них?
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F 890
А кому ещё там в пожарке работать? ))) Мужиков у них нет, голубые одни..)))) Бедные-бедные норвежские женщины!..)))
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