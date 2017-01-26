Волгоградцев предупреждают об усилении снегопада

По данным мэрии, в настоящее время на улицах уже работает 80 единиц спецтехники, еще 85 рабочих убирают снег вручную.

«Идет очистка остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог. На городских улицах работают трактор-щетки, погрузчики, самосвалы. Особое внимание дорожники уделяют приведению в нормативное состояние путепроводов, спусков-подъемов, перекрестков, аварийно-опасных участков», — сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Снегопад начался еще в ночное время. По данным мэрии, к настоящему моменту с городских дорог вывезено 530 кубометров снега, почти 1,6 тысячи тонн песко-соляной смеси израсходовано на обработку проезжей части. Уборку проездов и пешеходных дорожек в жилых кварталах организуют управляющие компании.

Отметим, что помимо усиления снегопада в Волгограде ожидается понижение температуры до -20°С.