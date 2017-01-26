Волгоградцев предупреждают об усилении снегопада
Администрация Волгограда обращается к автовладельцам с просьбой не оставлять машины у обочин в связи с ожидаемым усилением снегопада и запланированными работами по расчистке проезжей части.
Администрация Волгограда обращается к автовладельцам с просьбой не оставлять машины у обочин в связи с ожидаемым усилением снегопада и запланированными работами по расчистке проезжей части.
По данным мэрии, в настоящее время на улицах уже работает 80 единиц спецтехники, еще 85 рабочих убирают снег вручную.
«Идет очистка остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог. На городских улицах работают
Снегопад начался еще в ночное время. По данным мэрии, к настоящему моменту с городских дорог вывезено 530 кубометров снега, почти 1,6 тысячи тонн
Отметим, что помимо усиления снегопада в Волгограде ожидается понижение температуры до -20°С.