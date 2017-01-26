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13:45 (мск), источник: ЮГА.ру

На улицах Сочи скопилось 17 тонн жвачки

В Сочи 29 января пройдет акция по борьбе с загрязненностью города жевательной резинкой.

По словам активистов, сейчас на улицах курорта скопилось более 17 тонн жвачки.

На Площади Флага у городской администрации пройдет акция «Башмачный бум», на которой представят сотню пар обуви с приклеенной к подошве жевательной резинкой, чтобы показать актуальность проблемы загрязнения города.

«Ежедневно сотни людей в Сочи выплевывают жвачку, не доносят ее до ближайшей урны. При этом они совершенно не думают, что жевательная резинка наносит большой вред городской среде, ее трудно очищать и практически невозможно найти применение отходам от нее», — прокомментировал лидер проекта Stop Gum Анатолий Фролов.

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