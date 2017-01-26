Волгоградцы проходят альтернативную гражданскую службу

Днем — работа санитаром в интернате для престарелых и инвалидов, а вечером — дома. Именно так проходит служба Евгения Величко. Юноша — альтернативнослужащий, человек, выбравший вместо срочной службы в армии гражданскую. И к этому решению, подчеркивает парень, он пришел вполне осознанно.

Евгений Величко: «Мои религиозные убеждения не позволяют мне носить оружие, носить форму, давать присягу, поэтому я выбрал именно это. Воспитывался именно по этим религиозным убеждениям я с самого детства, с самого рождения».

Работать в интернате Евгению осталось до марта. Хотя общий срок его альтернативной службы не год, как в обычной армии, а 21 месяц, юноша не жалеет о своем выборе.

— Хорошая школа жизни, я бы так сказал.

Альтернативнослужащим Величко довольны не только работники интерната, но и пожилые люди, за которыми он ухаживает.

Евгений — один из 17 альтернотивнослужащих, призванных в Волгоградской области. Теперь они отдают долг Родине в интернатах, больницах и даже на почте. Стоит отметить, что выбравшие альтернативную службу не вправе выбирать место, где будут работать, и их армейский стаж составляет 21 месяц в гражданских и 18 в военных учреждениях. Но есть и плюсы, отмечает Евгений Величко: проживание дома, зарплата не меньше прожиточного минимума и возможность совмещать службу с заочной учебой. А вот чтобы поступить на гражданскую службу, нужно подготовиться заранее.

Андрей Летунов, военный комиссар Волгоградской области: «В этот призыв планируется отправить 14 человек. Как правило, мы уже знаем это количество, потому что заранее до призыва осеннего должны подать свое заявление. На призывной комиссии региона, когда прибывает призывник, он должен написать свое заявление и доказать или убедить, так скажем, призывную комиссию с подтверждением документов, что ему противоречит каким-либо убеждениям прохождение срочной службы».

Сейчас количество альтенативнослужащих в регионе стабильно — не более 20 человек за год. И это число очень не велико на фоне призывников, которые идут служить в ряды вооруженных сил, а их только в 2016 году в регионе более 2,5 тысяч.