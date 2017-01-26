Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
После ареста земли.
После ареста земли.
Уральский бард Александр Новиков снова ищет деньги для обманутых пайщиков. По словам источников «Уралинформбюро», он даже полетел в Москву заново договариваться с инвесторами. Поводом стало решение суда об аресте принадлежащего ему участка земли в Екатеринбурге, который он планировал использовать в качестве залога для банка, чтобы расплатиться с членами ПЖСК «Бухта Квинс».
«Сегодня мне Михаил Шилиманов (экс-замминистра,
Решение об аресте земельного участка суд
Кооператив «Бухта Квинс» Новиков вместе с Михаилом Шилимановым организовал в 2010 году. Под обещание построить комфортабельное жилье по низким ценам ему удалось привлечь 70 пайщиков, вложивших в проект 150 миллионов рублей. В 2011 стройка была неожиданно остановлена, люди остались без квартир и денег. В течение 5 лет пострадавшие добивались возбуждения уголовного дела. В конце 2016 года Новиков был признан обвиняемым, ведется следствие. После этого бард сразу объявил, что готов вернуть деньги. Выплаты трем пайщикам состоялись в начале этой недели. О том, будут ли они производиться и дальше, станет известно 28 января, когда представитель барда должен будет согласовать с пайщиками график выплат.