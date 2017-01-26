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13:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших в Воронежской области подростков нашли в Ростове

Пропавших в Воронежской области двоих подростков нашли полицейские в Ростове.

По информации донских СМИ, 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка пропали в городе Россошь Воронежской области 24 января. Было установлено, что они отправились на поезде в Ростов.

Как сообщает 26 января пресс-служба УТ МВД России по СКФО, донские полицейские обнаружили пропавших подростков на вокзале «Ростов-Главный».

Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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