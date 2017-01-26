Пропавших в Воронежской области подростков нашли в Ростове

По информации донских СМИ, 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка пропали в городе Россошь Воронежской области 24 января. Было установлено, что они отправились на поезде в Ростов.

Как сообщает 26 января пресс-служба УТ МВД России по СКФО, донские полицейские обнаружили пропавших подростков на вокзале «Ростов-Главный».

Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.