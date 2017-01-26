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12:03 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском появится больше зеленых зон

Для этого будет расширена сеть поливочного водопровода.

Источник: РИАЦ

В 2016 году в городе были произведены работы по расширению сети поливочного водопровода на пр. Ленина (вдоль кварталов 5, 6, 9, 10), ул. Чайковского (вдоль 6, 7 кварталов), на пл. Свердлова, ул. Космонавтов (вдоль кварталов 35, 37), пр. Ленина (от знака «Волжский» до ул. Шоссейной по обеим сторонам), на ул. Сталинградской (вдоль квартала 39 и со стороны пл. Ленина) общей протяжённостью более 5 км. На ул. Химиков заменили старые тополя на молодые ясени (232 дерева), на ул. Мира (вдоль 10 и 11 микрорайонов) появились 83 липы и 45 декоративных кустарников, а разделительное кольцо пр. Ленина и ул. Энгельса украсили порядка 7 тысяч тюльпанов.

Всего за 2016 год в Волжском появилось 579 молодых деревьев и 5734 кустарников.

В 2017 году в Волжском продолжатся работы по озеленению городских улиц. Растения планируется высаживать по прежнему принципу: создавать новые зеленые зоны в тех местах, где деревья и кустарники будут обеспечены должным уходом и поливом. Для этого расширят сеть поливочных водопроводов.

Появятся новые оросительные системы и будут реконструированы старые на участках на ул. Карбышева (вдоль 12, 19 микрорайонов, 40 квартала, разделительные полосы от пл. Карбышева до ул. Молодёжной и от ул. Молодёжной до ул. Карбышева, 5а), ул. Мира (вдоль 10, 11, 25, 30 микрорайонов).

Администрация Волжского и Комбинат благоустройства планируют реконструировать зеленый фонд на пр. Ленина (от знака «Волжский» до ул. Логинова и возле кармана «ВИСТеха»), пл. Свердлова. Также в городе высадят новые розарии на пл. Свердлова, ул. Мира (разделительная полоса между 17 и 18 микрорайонами), пересечении ул. Карбышева и ул. Александрова (в районе знака «Я люблю Волжский»).

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