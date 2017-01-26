Прогноз погоды в Калининградской области
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода.
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами небольшие осадки, туман, гололёд. Ветер
Кроме того, портал Главного управления МЧС по Калининградской области информирует о том, что в Балтийском море высота волн в
Сохраняется неустойчивая эпидемическая обстановка по ОРВИ; существует вероятность групповых заболеваний, вызванных острыми
На водоёмах сложная ледовая обстановка, выходить на лёд не рекомендуется.