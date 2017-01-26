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11:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды в Калининградской области

На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшие осадки, туман, гололёд. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью минус 3… плюс 2 °C, днём 0… плюс 4 °C. Видимость 4−6 км, в тумане 500−1000 м. На дорогах местами гололедица.

Кроме того, портал Главного управления МЧС по Калининградской области информирует о том, что в Балтийском море высота волн в юго-восточной части до 1,5 м, у побережья Калининградской области до 1 м.

Сохраняется неустойчивая эпидемическая обстановка по ОРВИ; существует вероятность групповых заболеваний, вызванных острыми респираторно-вирусными инфекциями.

На водоёмах сложная ледовая обстановка, выходить на лёд не рекомендуется.

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