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12:12 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье планируют рассматривать около тысячи заявок на гектар в сутки

С началом третьего этапа программы «дальневосточный гектар», которая начнётся 1 февраля, специалисты планируют рассматривать по 990 заявок в сутки. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: ИТАР-ТАСС


«Мы планируем рассматривать по 21 тысяче заявок в месяц, это по 990 в день», — сказал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов.

Для того чтобы справиться с таким объёмом работы расширят штаты сотрудников в департаменте и управлениях землями и имуществом — эти ведомства занимаются приемом заявлений от граждан. Также во Владивостоке откроется ещё один офис по приёму граждан, который будет проводить консультации по получению дальневосточного гектара.

«В течение дня по московскому времени система начинает очень медленно работать. Это говорит о том, что в этот момент слишком много пользователей одновременно ее просматривают. Это подтверждает, что в феврале нам стоит ждать серьезного потока заявлений», — сказал первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

С 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

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