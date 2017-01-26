Бармен вернула посетителю оставленный им пакет с крупной суммой денег

Это вечер Бердский бизнесмен не забудет долго. После веселого застолья в баре, уже уходя, он обронил на лестнице пакет с 900 тысячами рублей. Без всякой надежды позвонил сотрудникам бара. Повезло. Увесистая пачка купюр попали в руки вот этой милой девушки. Инге — 22 года, работает барменом, живет в небольшой съемной квартире. Случайному подарку не то что не обрадовалась, а вообще не придала никакого значения. Говорит — присвоить даже и мысли не появилось. Поспешила обрадовать забывчивого посетителя — вся сумма на месте.

Инга Швабенланд, бартендер бара «Ruby»: «У меня какая-то привычка есть — всегда просто возвращать вещи, не задумываясь. Я даже когда забрала, положила, не думала о том чтобы присвоить, не присвоить, потому что это чужое и как-то не появлялось такой мысли».

Ничего особенного в случившемся не увидели и коллеги самой Инги.

Павел Иванов, Управляющий бара «Ruby»: «Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем здесь сенсация. Человек поступил честно и “О Господи, как это удивительно!”. А на самом деле даже грустно от этого становится, что это такое удивление у всех вызывает».

Несмотря на протесты Инги, забывчивый бизнесмен приехал к ней с цветами и подарками. Сама же честная девушка уверяет — если найдет еще раз — снова вернет. И от суммы это не зависит. Так уж привыкла с детства — надеяться только на себя, потому, говорит, и судьба не обижает.