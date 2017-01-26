Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известная модель призналась, что родилась гермафродитом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12:07 (мск), источник: РИА Крым

Олег Зубков решил стать гражданином Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Директор крымского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков подал документы на получение гражданства Турции. Об этом бизнесмен заявил на пресс-конференции в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Я подаю документы на турецкое гражданство, потому, что дано такое право, потому что мне нужно передвигаться по Европе и ездить за животными», — сказал Зубков.

При этом он уточнил, что в Турцию поехал по паспорту гражданина РФ.

Кроме того, бизнесмен отметил, что его зоопарки будут работать в Крыму до тех пор, пока позволит экономическая ситуация. «Мои парки “Тайган” и “Сказка” будут работать ровно столько, сколько позволит экономическая ситуация, отношение властей. Это мои детища и просто так я их не оставлю», — заявил Зубков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Олег Зубков намерен построить в Турции, недалеко от Стамбула, аналог парка львов «Тайган». По его словам, соответствующие договоренности между турецкой и российской сторонами уже достигнуты. Объект будет построен на площади 500 га и, как ожидается, может стать крупнейшим подобным зоопарком в мире.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь