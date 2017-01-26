Олег Зубков решил стать гражданином Турции

«Я подаю документы на турецкое гражданство, потому, что дано такое право, потому что мне нужно передвигаться по Европе и ездить за животными», — сказал Зубков.

При этом он уточнил, что в Турцию поехал по паспорту гражданина РФ.

Кроме того, бизнесмен отметил, что его зоопарки будут работать в Крыму до тех пор, пока позволит экономическая ситуация. «Мои парки “Тайган” и “Сказка” будут работать ровно столько, сколько позволит экономическая ситуация, отношение властей. Это мои детища и просто так я их не оставлю», — заявил Зубков.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Олег Зубков намерен построить в Турции, недалеко от Стамбула, аналог парка львов «Тайган». По его словам, соответствующие договоренности между турецкой и российской сторонами уже достигнуты. Объект будет построен на площади 500 га и, как ожидается, может стать крупнейшим подобным зоопарком в мире.