Олег Зубков решил стать гражданином Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Директор крымского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков подал документы на получение гражданства Турции. Об этом бизнесмен заявил на
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Директор крымского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков подал документы на получение гражданства Турции. Об этом бизнесмен заявил на
«Я подаю документы на турецкое гражданство, потому, что дано такое право, потому что мне нужно передвигаться по Европе и ездить за животными», — сказал Зубков.
При этом он уточнил, что в Турцию поехал по паспорту гражданина РФ.
Кроме того, бизнесмен отметил, что его зоопарки будут работать в Крыму до тех пор, пока позволит экономическая ситуация. «Мои парки “Тайган” и “Сказка” будут работать ровно столько, сколько позволит экономическая ситуация, отношение властей. Это мои детища и просто так я их не оставлю», — заявил Зубков.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Олег Зубков намерен построить в Турции, недалеко от Стамбула, аналог парка львов «Тайган». По его словам, соответствующие договоренности между турецкой и российской сторонами уже достигнуты. Объект будет построен на площади 500 га и, как ожидается, может стать крупнейшим подобным зоопарком в мире.