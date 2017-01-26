Пробки из военных БТРов скопились утром в Дзержинском районе в Волгограде

Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что в районе Нового Рогачика Городищенского района Волгоградской области выстроилась еще одна воинская колонна, которая также выезжает по направлению Калача-на-Дону. В колонне не менее 20 единиц БТР.

В пресс-службе администрации города о мобилизации военной техники ничего не знают. Вполне вероятно, что техника выехала на учения в Прудбой. Однако буквально накануне Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил о необходимости укрепления позиций в Южном военном округе. Это объясняется частыми нарушениями перемирия на Украине и деятельностью террористических группировок на Кавказе.