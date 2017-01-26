Пробки из военных БТРов скопились утром в Дзержинском районе в Волгограде
Утром 26 января в Волгограде на Анграрском поселке в Дзержинском районе горожане наблюдали за выездом нескольких колонн военной техники.
Утром 26 января в Волгограде на Анграрском поселке в Дзержинском районе горожане наблюдали за выездом нескольких колонн военной техники.
Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что в районе Нового Рогачика Городищенского района Волгоградской области выстроилась еще одна воинская колонна, которая также выезжает по направлению
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