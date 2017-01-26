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15:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Московский бизнесмен планирует установить в Калининграде памятник Канту

Московский бизнесмен планирует установить в Калининграде памятник Иммануилу Канту. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал глава города Александр Ярошук.

«Хотят сделать памятник в виде открытой книги с цитатами Канта. Это интереснейший и современный памятник: он светится, весь переливается. Это своеобразный арт-объект. Его хочет установить московский бизнесмен. Мы его в городе поставим на год. Пусть люди год смотрят и обсуждают. Понравится — оставим, не понравится — увезём. Горожане высказываться должны», — сказал градоначальник.

Как сообщалось ранее, региональный Совет по культуре «зарубил» оригинальную идею: сделать философа Канта — нашего знаменитого земляка — ближе к народу. Александр Мусевич, предприниматель и автор инициативы, предлагал поместить несколько фигурок Канта в городской среде: вот великий философ на прогулке, вот отдыхает на скамейке в парке или держит бокал вина.

Больше всего весёлому Канту (скульптор Владимир Чиликин изготовил его из пластичного немецкого материала вроде клея) досталось от члена Совета, писателя Евгения Гришковца.

«Я видел много городов, обезображенных городскими скульптурами. И собаку, и пьяного сантехника, и “своего соседа” делают. Калининград пока этим не отметился. Но то, что я увидел, — это что-то среднее между гномом у немецкого дома и худшим вариантом экспоната музея мадам Тюссо, — не стеснялся он в выражениях. После чего Мусевич в сердцах хотел даже разбить фигуру Канта молотком», — сказал Гришковец.

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