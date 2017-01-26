Московский бизнесмен планирует установить в Калининграде памятник Канту

«Хотят сделать памятник в виде открытой книги с цитатами Канта. Это интереснейший и современный памятник: он светится, весь переливается. Это своеобразный арт-объект. Его хочет установить московский бизнесмен. Мы его в городе поставим на год. Пусть люди год смотрят и обсуждают. Понравится — оставим, не понравится — увезём. Горожане высказываться должны», — сказал градоначальник.

Как сообщалось ранее, региональный Совет по культуре «зарубил» оригинальную идею: сделать философа Канта — нашего знаменитого земляка — ближе к народу. Александр Мусевич, предприниматель и автор инициативы, предлагал поместить несколько фигурок Канта в городской среде: вот великий философ на прогулке, вот отдыхает на скамейке в парке или держит бокал вина.

Больше всего весёлому Канту (скульптор Владимир Чиликин изготовил его из пластичного немецкого материала вроде клея) досталось от члена Совета, писателя Евгения Гришковца.