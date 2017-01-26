Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
В центре столицы произошла массовая драка
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известная модель призналась, что родилась гермафродитом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12:15 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем уничтожили 300 кг свежих томатов из Турции

Сотрудники Россельхознадзора в Воронеже нагрянули с проверкой на мелкооптовую базу «Черноземье».

Инспекторы нашли у предпринимателя больше 300 кг свежих томатов из Турции. Товаросопроводительных и фитосанитарных документов на них не было. Без них томаты могли оказаться опасны для употребления в пищу.

«Надзорный орган не вправе допустить такую продукцию в реализацию, — пояснили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. — По закону данная продукция подлежит изъятию и уничтожению».

300 кг томатов сняли с продажи и уничтожили на полигоне под Воронежем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ДТП под Воронежем погиб водитель, лишенный прав
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь