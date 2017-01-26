Под Воронежем уничтожили 300 кг свежих томатов из Турции
Сотрудники Россельхознадзора в Воронеже нагрянули с проверкой на мелкооптовую базу «Черноземье».
Сотрудники Россельхознадзора в Воронеже нагрянули с проверкой на мелкооптовую базу «Черноземье».
Инспекторы нашли у предпринимателя больше 300 кг свежих томатов из Турции. Товаросопроводительных и фитосанитарных документов на них не было. Без них томаты могли оказаться опасны для употребления в пищу.
«Надзорный орган не вправе допустить такую продукцию в реализацию, — пояснили в
300 кг томатов сняли с продажи и уничтожили на полигоне под Воронежем.