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12:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде выбрали самую лучшую Татьяну

Финал студенческого конкурса «Татьянин день — 2017» прошел в Нижегородском театре Юного зрителя. За перовое место боролись шесть участниц с именем Татьяна. Девушки представляли разные вузы Нижегородской области.

В номинации «Оригинальный костюм» победила Татьяна Щеткова из Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, «Лучшей танцовщицей» стала Татьяна Алехина из Волжского государственного университета водного транспорта. Студентка Нижегородской сельскохозяйственной академии Татьяна Наумова победила сразу в нескольких номинациях — «Татьяна русская душою» и «Лучшая группа поддержки» и набрала больше число по итогам Интернет-голосования. Татьяна Большакова из Института пищевых технологий и дизайна показала самый оригинальный творческий номер, а в номинации «Добро всегда в моде» победила Татьяне Давыдова из ННГУ имени Лобачевского.

Самый главный титул «Татьяна — 2017» завоевала Татьяна Зотова из НГТУ имени Алексеева. На своей странице в соцсети победительница оставила комментарий «Это наша общая победа, Политех! Я люблю вас!».

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