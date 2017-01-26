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13:09 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде может появиться улица Владимира Высоцкого

В Нижнем Новгороде могут назвать одну из улиц в честь Владимира Высоцкого. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге.

По словам главы региона, накануне ему сделала такое предложение жительница Нижнего Новгорода во время прямого эфира местного телеканала.

«Мне идея нравится. Считаю, Владимир Семенович более чем достоин. Можно подумать над тем, чтобы приурочить такое знаменательное событие к юбилею Высоцкого в следующем году. Тем более в Нижнем в последнее время строится много жилья, более 1,2 миллиона квадратных метров, появляются новые улицы», — отметил в блоге Валерий Шанцев.

Также губернатор предложил своим читателям обсудить это предложение.

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