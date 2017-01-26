45 учебных классов в Иркутске закрыли на карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

45 учебных классов в Иркутске закрыты на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Это составляет порядка 10% от общего числа обучающихся. Речи о вынужденных каникулах пока не идет, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации города.

— У нас еще нет такого порога, чтобы все школы закрывать. Есть только единичные классы, всего 45, — рассказали в мэрии.

По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на карантин закрыта школа № 50.

Напомним, за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 23910 случаев заболевания ОРВИ, из них 15896 среди детей. В целом по региону заболеваемость находится ниже пороговых значений на 9,7%.