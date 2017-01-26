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15:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани запрещен доступ к 26 сайтам с противоправной информацией о способах дачи и получения взяток

(Город Казань KZN.RU, 26 января). В 2016 году в Казани по искам прокурора города запрещен доступ к 26 интернет-сайтам с противоправной информацией о способах дачи и получения взяток.

Основанием для этого явились результаты мониторинга сети Интернет, в ходе которого прокуратура выявила сайты, на которых в свободном доступе можно было получить информацию о способах дачи и получения взяток, а также незаконного приобретения дипломов, аттестатов, удостоверений сотрудников правоохранительных органов, водительских удостоверений, больничных листов и т. д.

В настоящее время по требованию прокуратуры города 20 интернет-сайтов заблокировано, по 6 сайтам Роскомнадзор ведет работу по ограничению доступа к ним, сообщает прокуратура Казани.

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