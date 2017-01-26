В Казани запрещен доступ к 26 сайтам с противоправной информацией о способах дачи и получения взяток

Основанием для этого явились результаты мониторинга сети Интернет, в ходе которого прокуратура выявила сайты, на которых в свободном доступе можно было получить информацию о способах дачи и получения взяток, а также незаконного приобретения дипломов, аттестатов, удостоверений сотрудников правоохранительных органов, водительских удостоверений, больничных листов и т. д.

В настоящее время по требованию прокуратуры города 20 интернет-сайтов заблокировано, по 6 сайтам Роскомнадзор ведет работу по ограничению доступа к ним, сообщает прокуратура Казани.