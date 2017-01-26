На дорогах Самарской области появится более 100 новых камер фиксации нарушений

В текущем году в Самарской области планируется внедрить стационарные комплексы фиксации нарушений на 73-х перекрестках, 50-ти участках дорожной сети для фиксации нарушений скоростного режима, а также на 16-ти железнодорожных переездах.

Об этом рассказал начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов во время пресс-конференции на тему «Состояние аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самарской области. Итоги 2016 года».

В Самаре средствами фиксации будут оборудованы 53 перекрестка, в Тольятти — 10, Сызрани — 4, Новокуйбышевске — 3, Жигулевске, Отрадном и Чапаевске — по одной камере.

Что же касается комплексов фиксации превышения установленной скорости движения, то в Самаре их появится 16, в Тольятти — 24, Сызрани — 5, Жигулевске — 2, Новокуйбышевске, Чапаевске и Волжском районе по одной.

В настоящий момент на улично-дорожной сети в Самаре работают 83 стационарных и 232 передвижных комплекса.

Сейчас камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд за стоп-линию, превышение скорости, нарушения правил парковки, выезд на встречную полосу, а также нарушения правил пользования внешними световыми приборами.

Как рассказал Игорь Антонов, главная цель заключается не в собираемости штрафов, а в организации безопасного движения. Он заметил, что зная о камерах, водители снижают скорость до безопасной на том или ином участке, пишет СитиТраффик.