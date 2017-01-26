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12:13 (мск), источник: Newslab.ru

Нуждающимся семьям в Красноярском крае вернут питание из молочных кухонь

Губернатор края пояснил, что уже вмешался в проблему и в скором времени выдача питания на молочных кухнях возобновится для всех нуждающихся.

В краевом парламенте попросили губернатора оказать поддержку в том, чтобы возобновилась выдача питания на молочных кухнях всем детям из нуждающихся семей. С таким обращением к Виктору Толоконскому выступил депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков.

«Продолжаю получать жалобы от родителей о том, что с конца прошлого года маленькие дети перестали получать питание на молочных кухнях. Все дети из нуждающихся семей получали такое питание, а теперь по приказу Минздрава его получают только те, у кого есть дефицит роста, веса и гемоглобина. Помимо Красноярска, ситуация коснулась города Назарово. Например, 471 ребенок получал, а после всех этих реформ остались лишь 80, которые получают. В Красноярске это примерно более 8 тысяч ребятишек. Поэтому прошу найти возможность возобновить эту систему, вернуть оказание тех мер соцподдержки, которые имелись в середине прошлого года», — сообщил Глисков.

В свою очередь губернатор края пояснил, что уже вмешался в проблему и в скором времени выдача питания на молочных кухнях возобновится для всех нуждающихся.

«Я вмешался сразу, как мы этот вопрос обсуждали с вами. Сейчас готовится специальный нормативный акт. Решение это не было подкреплено нормой социального закона, сейчас Минздрав и Минсоцполитика все это готовят. Думаю, что в самые ближайшие дни мы эти решения примем. Все, кто нуждается в этом, будут получать», — подчеркнул Толоконский.

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