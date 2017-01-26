Ища самку, в Омске олень сбежал из парка 30 лет ВЛКСМ
Правда, в большей степени горожане отреагировали на количество матов, употребляемых школьниками во время съемки видео,
Правда, в большей степени горожане отреагировали на количество матов, употребляемых школьниками во время съемки видео,
История, произошедшая сегодня, 26 января, созвучна со всем известной песней — по Омску пробежал олень. Животное, гулявшее по улице Масленникова, заметили школьники, проходя возле центрального парка 30-летия ВЛКСМ, и поделились видеозаписью в соцсетях.
Оказалось, около 11:00 утра он сбежал от владельцев
Однако поскольку животное одомашнено, особой угрозы местным жителям не было. Вскоре сотрудники клуба вернули оленя в стойло и решили найти ему самку. Уже в субботу у него «свидание».
Также стоит заметить, что само видео вскоре было удалено из поста, вызвав большую дискуссию среди подписчиков