Ища самку, в Омске олень сбежал из парка 30 лет ВЛКСМ

История, произошедшая сегодня, 26 января, созвучна со всем известной песней — по Омску пробежал олень. Животное, гулявшее по улице Масленникова, заметили школьники, проходя возле центрального парка 30-летия ВЛКСМ, и поделились видеозаписью в соцсетях.

Оказалось, около 11:00 утра он сбежал от владельцев пони-клуба «Карусель», который находится на территории парка, перепрыгнув двухметровый загон, пишет НГС. А причина побега довольно проста для животного мира: сейчас олень переживает период гормонального всплеска и ушел искать самку сначала в парке, а потом и на городских улицах.

Однако поскольку животное одомашнено, особой угрозы местным жителям не было. Вскоре сотрудники клуба вернули оленя в стойло и решили найти ему самку. Уже в субботу у него «свидание».