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12:10 (мск), источник: Om1.ru

Ища самку, в Омске олень сбежал из парка 30 лет ВЛКСМ

Правда, в большей степени горожане отреагировали на количество матов, употребляемых школьниками во время съемки видео, из-за обилия которых запись пришлось удалить.

История, произошедшая сегодня, 26 января, созвучна со всем известной песней — по Омску пробежал олень. Животное, гулявшее по улице Масленникова, заметили школьники, проходя возле центрального парка 30-летия ВЛКСМ, и поделились видеозаписью в соцсетях.

Оказалось, около 11:00 утра он сбежал от владельцев пони-клуба «Карусель», который находится на территории парка, перепрыгнув двухметровый загон, пишет НГС. А причина побега довольно проста для животного мира: сейчас олень переживает период гормонального всплеска и ушел искать самку сначала в парке, а потом и на городских улицах.

Однако поскольку животное одомашнено, особой угрозы местным жителям не было. Вскоре сотрудники клуба вернули оленя в стойло и решили найти ему самку. Уже в субботу у него «свидание».

Также стоит заметить, что само видео вскоре было удалено из поста, вызвав большую дискуссию среди подписчиков из-за того, что во время съемок школьники почти все происходящее комментировали матами.

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