«Солнечная танцовщица». Как девочка с синдромом Дауна стала звездой

21-летняя Лейсан Зарипова, жительница села Богатые Сабы (Татарстан) — настоящее «солнышко»: лучистые глаза, улыбка, задорные кудряшки.

А еще у нее солидный список побед: Гран при международного фестиваля-конкурса эстрадного искусства «Крылья Дружбы» в Туле, международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance-2016», звание «Грациозной жемчужины Татарстана-2016». Но как непросто ей далось все это! А особенно — ее маме. «АиФ-Казань» рассказывает историю жизни Лейсан — единственного в России инструктора по танцам с синдромом Дауна.

«Мы боимся вашего ребенка»

О синдроме Дауна у четвертой дочери Закировы узнали только в 10 месяцев. Врачи не верили, что она сможет ходить. А малышка пошла, когда родители уже потеряли надежду, в четыре года. Говорить Лейсан начала лишь в семь лет.

«Но у нас не сложилось ни с садиком, ни со школой, — говорит ее мама Рамзия. — Я устроилась в детсад нянечкой, чтобы быть ближе к дочке, но через месяц заведующая сказала: “Мы боимся вашего ребенка, забирайте”. Но почему? Лейсан — добрейший, послушный ребенок. Заведующая сказала, чтобы я тоже больше не приходила. Я плакала дней десять. Пришлось стать домохозяйкой».

В школу Лейсан тоже сказали не приводить, предложили домашнее обучение. Но что это была за учеба — учительница приходила раз в неделю. Вот и получилось, что Лейсан до 17 лет не умела ни читать, ни писать. Тогда я не смогла защитить свою девочку. Вернуть бы то время!

Рамзия сама стала обучать дочь чтению и письму.

«Мне говорили, что Лейсан необучаема. А вы посмотрите на ее нынешние успехи! И разве необучаемый понимал бы на двух языках — русском и татарском? Да и разговаривать она умеет — надо только привыкнуть к особенностям ее речи. Стоило поверить в нее и она такой рывок сделала!».

Ангел Альбина

Когда судьба закрывает одни двери, она открывает другие. Оказалось, что девочка очень музыкальна и пластична. Она может почти мгновенно запомнить танец и воспроизвести его, а может и создать свой собственный. Ее стали приглашать на праздники и концерты.

Летом 2014 года ею заинтересовалась поэтесса Захира Шетлер, помогающая детям с синдромом Дауна.

«Я зашла в группу «Вконтакте» и увидела на стене домашние видео Лейсан, — пишет она на своей странице в социальной сети. — Полненькая, в обтягивающих лосинах и безразмерных футболках, она тем не менее сразу зацепила меня своей артистической энергетикой. Казалось, стоит поставить ее в подтанцовку к какому-либо певцу, и карьера обеспечена. Было ясно сразу — ей нужны сцена и зрители. Мало того — она точно знала, что со всем этим делать! Я сразу написала ее маме об этих своих впечатлениях. На что она пожаловалась: «Никто не хочет учить ее танцевать, отказываются из-за синдрома Дауна».

«Мы создали девочке страницу “Вконтакте”, Лейсан получила задание срочно скинуть хоть пару кило и начать выглядеть как звезда, — рассказывает мама. — Кто бы мог подумать, что она возьмется за это это с таким рвением! Почти сразу начались чудеса. Самое большое из них — это появление хореографа Альбины Фатхриевой. С каких небес к Лейсанке спустился этот ангел, до сих пор загадка. Альбина помогла в организации первого большого концерта Лейсан».

Студентка хореографического училища откликнулась на объявление «Требуется хореограф для девочки, готовый заниматься бесплатно». Вот уже несколько лет Альбина рядом. Они создали дуэт с Лейсан и выступают вместе.

Повезло и с тренером по фитнесу Азатом Валиуллиным. Он тоже занимается с Лейсан бесплатно. Начинал с очень коротких занятий, расписал для нее диету и поддерживал. «Знаете, какой был в итоге результат? Минус 23 килограмма! Мы и сами мужем теперь отжимаемся по вечерам — стараемся не отставать», — рассказывает Рамзия.

А дальше были поездки и выступления, выступления, выступления. Только в Москву в прошлом году мама и дочь ездили десяток раз.

Лейсан занимается теннисом и три раза в неделю два часа уделяет фитнесу. Особенно любит силовые упражнения, например, жим лежа. В ее Инстаграме больше 8 тысяч подписчиков. Эту невероятно обаятельную девушку теперь везде приглашают выступить, с ней просят сфотографироваться, ее обожают дети.

Настоящий талант, если в него поверит хотя бы два человека, становится заметен каждому. «Сияние и сила исходят от Лейсан, даже когда она не танцует, но на сцене это особенно заметно», — считает Захира Шетлер.

В репертуаре «солнечной танцовщицы» 15 номеров — индийский, испанский, восточный танец и другие. Каждый день она готовит новые, ведь у Лейсан есть мечта — организовать сольный концерт.

«Мы есть»

«Родителям детей с синдромом Дауна тяжелее в несколько раз, чем обычным, это я могу сказать как мама четверых дочерей, — говорит Рамзия Зарипова. — И тяжелее всего дискриминация таких детей. Государству проще не заниматься ими, их не стремятся социализировать. Их не замечают здоровые люди».

А ведь за рубежом большинство взрослых людей с синдромом Дауна работают, заводят семью и ведут относительно независимую жизнь. Они снимаются в кино, издают журналы и открывают кафе. Это результат серьезной педагогической помощи с раннего детства и интегрированного (инклюзивного) образования. По принятой практике часть уроков солнечные дети проводят со сверстниками, по остальным предметами с ними занимаются преподаватели.

«Мне хочется доказать, что такие ребята очень способны! Обратите на них внимание наконец! — восклицает Рамзия. — Но нас как будто нет для общества. Все эти поездки билеты, проживание, питание, костюмы для выступлений я оплачиваю на свои сбережения и пособие Лейсан. Несколько раз, краснея от стыда, сама организовывала сбор денег для поездок на конкурсы. Хорошо, муж пока работает, но ведь его ресурсы не бесконечны. Я очень беспокоюсь за будущее Лейсан».

«Солнечная танцовщица» постоянно выступает в школах, спортивных и оздоровительных лагерях, на елках. Бесплатно. Вроде бы ей должны оказывать помощь, а помогает она.

Сегодня девушка — единственный в России лицензированный преподаватель латиноамериканского танца зумба и может работать инструктором.

«Тренировать у нее получается хорошо. Если люди не понимают ее речь, то Лейсан объясняется жестами, — рассказывает Рамзия. — Кстати, зумба востребована еще и потому, что помогает избавиться от лишнего веса».