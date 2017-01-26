Из-за эвакуаторов крымские водители стали реже парковаться в неположенных местах — ГИБДД

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

По его словам, на сегодняшний день принудительная эвакуация полным ходом идет в Симферополе, Евпатории и Ялте.

«Люди, которые изначально бросали свои транспортные средства в зоне знака с табличкой о том, что работает эвакуатор, сейчас стали объезжать эти места, для того, чтобы транспортное средство не попало под принудительную эвакуацию. Не очень приятно человеку потерять время для того, чтобы оплатить штраф, найти и забрать свое транспортное средство. Это (эвакуация авто — ред.) положительный эффект дает», — подчеркнул Борисенко.

Он уточнил, что при эвакуации автомобиля с городских улиц обязательно присутствует сотрудник ГИБДД, который оформляет акт задержания транспортного средства и описывает его. Только после этого машину отправляют на специальную стоянку.

Борисенко также рассказал, что в первые дни работы эвакуаторов водители отправленных на спецстоянку машин звонили в ГИБДД с жалобами на их угон.

«Изначально были звонки о том, что угнали. Чтобы не гадать: угнали или увезли на штрафстоянку, не ставьте в тех местах, где запрещена остановка или стоянка, тогда будете спокойно знать, что ваше транспортное средство никуда не денется», — предупредил глава УГИБДД.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сегодня эвакуация транспорта в Крыму проводится по тарифу 93 рубля за километр как в черте населенного пункта, так и за его пределами. Помимо этого, оплата взимается за хранение транспорта на штрафплощадке — от 8 до 48 рублей, в зависимости от категории машины. В то же время министр транспорта Крыма Анатолий Волков сообщил, что в ближайшее время тарифы изменятся.

В Симферополе эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей начали еще 1 ноября 2016 года, однако через некоторое время принудительная транспортировка машин была приостановлена из-за сложностей с оформлением штрафплощадки. Возобновилась эвакуация авто 22 декабря.

По словам симферопольских эвакуаторщиков, за день они увозят на штрафплощадку 20−30 машин.