Жителя Сочи будут судить за убийство работника автосервиса

40-летний погибший проживал в металлическом вагончике на территории автосервиса, там же и работал. 39-летний обвиняемый жил с ним по соседству.

По данным следствия, 12 ноября прошлого года между мужчинами разгорелся конфликт. Во время ссоры подсудимый ударил соседа ножом в грудь и отправился домой. От полученных ранений мужчина скончался. Тело работника автосервиса обнаружили соседи и сообщили о происшествии в полицию.