Жителя Сочи будут судить за убийство работника автосервиса
Конфликт между двумя мужчинами в сочинском селе Казачий Брод закончился поножовщиной. Дело на 39-летнего обвиняемого передано в суд.
Конфликт между двумя мужчинами в сочинском селе Казачий Брод закончился поножовщиной. Дело на 39-летнего обвиняемого передано в суд.
40-летний погибший проживал в металлическом вагончике на территории автосервиса, там же и работал. 39-летний обвиняемый жил с ним по соседству.
По данным следствия, 12 ноября прошлого года между мужчинами разгорелся конфликт. Во время ссоры подсудимый ударил соседа ножом в грудь и отправился домой. От полученных ранений мужчина скончался. Тело работника автосервиса обнаружили соседи и сообщили о происшествии в полицию.
Во время следствия предполагаемый убийца находился под арестом. На данный момент следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщает