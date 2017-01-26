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15:08 (мск), источник: Вести Сочи

Жителя Сочи будут судить за убийство работника автосервиса

Конфликт между двумя мужчинами в сочинском селе Казачий Брод закончился поножовщиной. Дело на 39-летнего обвиняемого передано в суд.

40-летний погибший проживал в металлическом вагончике на территории автосервиса, там же и работал. 39-летний обвиняемый жил с ним по соседству.

По данным следствия, 12 ноября прошлого года между мужчинами разгорелся конфликт. Во время ссоры подсудимый ударил соседа ножом в грудь и отправился домой. От полученных ранений мужчина скончался. Тело работника автосервиса обнаружили соседи и сообщили о происшествии в полицию.

Во время следствия предполагаемый убийца находился под арестом. На данный момент следствием собрана достаточная доказательная база и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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