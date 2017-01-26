Кузбасского инспектора ДПС будут судить за взятку

В Кемеровской области инспектор ДПС предстанет перед судом за получение взятки.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, летом 2016 года обвиняемый остановил машину за превышение скорости. Инспектор сообщил водителю, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом никаких процедур освидетельствования водителя проведено не было. Позже обвиняемый забрал у водителя права и для их возвращения требовал взятку в размере 30 000 рублей. Пострадавший водитель обратился в полицию.

Водитель и инспектор ДПС встретились под контролем сотрудников безопасности. Обвиняемый был задержан при передаче денег. Сообщается, что он пытался скрыться от полицейских и выкинуть деньги. Злоумышленника задержали, на его руках обнаружили следы вещества, которым были помечены купюры.

В отношении инспектора ДПС было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения.