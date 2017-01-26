СК установил еще шесть случаев мошенничества с жильем экс-чиновницы Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК России по Новосибирской области пополнили шестью новыми эпизодами дело экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной. Она подозревается в мошенничестве с муниципальными квартирами.

«В настоящий момент ей инкриминируются 40 эпизодов с ущербом более 32 млн 230 тысяч рублей. Расследование дела близится к завершению», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Дело в отношении Стыниной и двух директоров юридических фирм ЗАО «Пересвет» и ООО «Ковровый дом» расследуется с апреля 2016 года, им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально речь шла о хищении более 9 млн рублей путем отчуждения 16 муниципальных квартир, принадлежащих на праве собственности городу. Позже количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались.

Все трое подследственных по решению суда находятся под домашним арестом. Двое из них, включая Стынину, заключили досудебное соглашение со следствием.

В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор заместителю Стыниной Андрею Гудченко и трем сотрудникам агентства недвижимости. За мошенничество при продаже 25 муниципальных квартир с ущербом более 18 млн рублей Гудченко получил 8 лет колонии и 1 млн рублей штрафа, его сообщники — от условных сроков до 7 лет лишения свободы со штрафами 70−700 тыс. рублей.