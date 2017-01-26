12 важнейших проектов Ленобласти Дрозденко взял под личный контроль

Выбор пал не обязательно на самые крупные, но на самые сложно реализуемые проекты. По самым приблизительным подсчетам, общая сумма инвестиций в выбранные проекты составит не менее 30 млрд рублей.

Глава региона также одобрил программу по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Она включает в себя 10 самостоятельных проектов, направленных на дальнейшее снижение административных барьеров, упрощение доступа инвесторов к коммунальным сетям, ускорение процесса выдачи разрешений на строительство новых объектов и регистрации прав собственности.