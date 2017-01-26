12 важнейших проектов Ленобласти Дрозденко взял под личный контроль

В перечень приоритетных проектов вошли ключевые для области инициативы:
- строительство областного реабилитационного центра в Коммунаре;
- возведение областной детской больницы в Сертолово,
- создание онкологического центра в поселке Кузьмоловский;
- строительство завода по сжижению природного газа в порту Высоцк Выборгского района и мостовых переходов через Свирь и Волхов;
- создание туристическо-рекреационного кластера в Старой и Новой Ладоге;
- организация работы единого областного водоканала;
- проект повышения качества оказания государственных услуг через систему МФЦ и некоторые другие.
Выбор пал не обязательно на самые крупные, но на самые сложно реализуемые проекты. По самым приблизительным подсчетам, общая сумма инвестиций в выбранные проекты составит не менее 30 млрд рублей.
Александр ДрозденкоГубернатор Ленинградской области
Глава региона также одобрил программу по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Она включает в себя 10 самостоятельных проектов, направленных на дальнейшее снижение административных барьеров, упрощение доступа инвесторов к коммунальным сетям, ускорение процесса выдачи разрешений на строительство новых объектов и регистрации прав собственности.