Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Любители кофе живут дольше остальных
Трамп решил лишить ООН многомиллионного взноса США
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
18:46 (мск), источник: ivbg.ru

12 важнейших проектов Ленобласти Дрозденко взял под личный контроль

Губернатор Александр Дрозденко выбрал 12 приоритетных проектов развития Ленинградской области, реализацию которых будет контролировать лично. Он также утвердил программу по улучшению инвестиционного климата региона, рассчитанную до 2021 года.

Источник: ivbg

В перечень приоритетных проектов вошли ключевые для области инициативы:

  • строительство областного реабилитационного центра в Коммунаре;
  • возведение областной детской больницы в Сертолово,
  • создание онкологического центра в поселке Кузьмоловский;
  • строительство завода по сжижению природного газа в порту Высоцк Выборгского района и мостовых переходов через Свирь и Волхов;
  • создание туристическо-рекреационного кластера в Старой и Новой Ладоге;
  • организация работы единого областного водоканала;
  • проект повышения качества оказания государственных услуг через систему МФЦ и некоторые другие.
Выбор пал не обязательно на самые крупные, но на самые сложно реализуемые проекты. По самым приблизительным подсчетам, общая сумма инвестиций в выбранные проекты составит не менее 30 млрд рублей.
Александр ДрозденкоГубернатор Ленинградской области

Глава региона также одобрил программу по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Она включает в себя 10 самостоятельных проектов, направленных на дальнейшее снижение административных барьеров, упрощение доступа инвесторов к коммунальным сетям, ускорение процесса выдачи разрешений на строительство новых объектов и регистрации прав собственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В дачный сезон часть дорог Ленобласти закроют для большегрузов
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Клименко опроверг свои слова об ограничении интернета в России
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь