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16:46 (мск), источник: Фонтанка

Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году

Более полутора тысяч нелегалов выдворили из Петербурга за 2016 год. Среди нарушителей миграционного законодательства, как и прежде, преобладают граждане Таджикистана и Узбекистана.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП по Петербургу 26 января, сотрудники ведомства, которое с 2012 года получило полномочия на принудительное выдворение нелегалов, исполнили решения судов по 1 484 иностранцам в прошлом году.

«Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана — 55% и 20% от общей численности соответственно. Также сроки пребывания в России нарушают граждане Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии», — отметили приставы.

Что касается нового года, то менее чем за месяц приставы проводили до пограничного контроля аэропорта «Пулково» и отправили на родину более 60 нелегальных мигрантов. Выдворенные иностранцы не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение пяти лет.

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