Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
Более полутора тысяч нелегалов выдворили из Петербурга за 2016 год. Среди нарушителей миграционного законодательства, как и прежде, преобладают граждане Таджикистана и Узбекистана.
Более полутора тысяч нелегалов выдворили из Петербурга за 2016 год. Среди нарушителей миграционного законодательства, как и прежде, преобладают граждане Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщили «Фонтанке» в
«Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана — 55% и 20% от общей численности соответственно. Также сроки пребывания в России нарушают граждане Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии», — отметили приставы.
Что касается нового года, то менее чем за месяц приставы проводили до пограничного контроля аэропорта «Пулково» и отправили на родину более 60 нелегальных мигрантов. Выдворенные иностранцы не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение пяти лет.