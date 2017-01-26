Петербургская епархия ответила Пиотровскому на призыв отложить передачу Исаакия

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — В Петербургской епархии резко отреагировали на письмо президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского к патриарху Кириллу, в котором он предложил рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» — заявил в четверг «Интерфаксу» глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

Ранее Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором предложил рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Он подчеркнул, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.