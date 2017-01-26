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13:21 (мск), источник: Интерфакс

Петербургская епархия ответила Пиотровскому на призыв отложить передачу Исаакия

В епархии посоветовали гендиректору Эрмитажа заниматься проблемами собственного музея.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — В Петербургской епархии резко отреагировали на письмо президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского к патриарху Кириллу, в котором он предложил рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

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«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» — заявил в четверг «Интерфаксу» глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

Ранее Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу, в котором предложил рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Он подчеркнул, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.

Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма.
Протоиерей Александр ПелинГлава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества

При этом представитель епархии напомнил, что никто не говорит о передаче собора в собственность — собственником остается государство, «которое будет следить за надлежащим содержанием здания, будет определять, что нужно сделать, чтобы собор по-прежнему продолжал радовать нас своей красотой и во всей своей полноте».

Комментарии
6
Виктор
то есть Епархии он нужен Исаакий что бы открыть там свои торговые лавки - пардон, лавку пожертвований - а на ремонт, как обычно всем миром собираться.
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Андрей Сартоев
всеми движет БАБЛО!
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Агабала Агабалаев
А.С.Пушкин давно ответил на данный спор: Пир во время чумы! Что эти ( музейшики) и другие попрошайки два сапога пара! Чей валовый продукт они едять?
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