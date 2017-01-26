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13:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

67 лучших студентов определили в Иркутском госуниверситете

Имена самых талантливых, амбициозных и активных студентов Иркутского государственного университета назвали в День российского студенчества в «Байкал Бизнес центре».

25 января прошел финал престижного университетского конкурса «Лица ИГУ 2016», в ходе которого определились 67 победителей в четырех номинациях: «Научно-исследовательская деятельность», «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе вуза.

В холле концертного зала финалистов конкурса встречал приглашенный творческий коллектив из Ангарска «Продолжение следует», великолепно исполняющий кавер-версии известных композиций. Здесь же в двух фотозонах работали специалисты «Геометрии.ру» (федеральный портал с социальными сервисами, освещающий события модной, культурной и светской жизни России) и университетской «Проект-студии Г. О. С.», которые, кстати, пообещали в ближайшее время опубликовать получившиеся фотоотчеты. А уже в самом концертном зале финалистов и гостей мероприятия ждал ведущий вечера Сергей Ватяков, он и дал старт одному из самых значимых, красивых и зрелищных мероприятий вуза.

Участников конкурса традиционно поприветствовал ректор ИГУ Александр Аргучинцев. Отдельно он обратился к представителям бывшего филиала МГЛУ в Иркутске, присоединившегося к ИГУ, студенты которого присутствовали на финале этого года лишь в качестве зрителей, и выразил надежду в их участии в конкурсе следующего года. Также ректор ИГУ напомнил историю конкурса и поблагодарил спонсоров мероприятия.

«Мы живем в конкурентном мире, и конкуренция эта будет усиливаться. Одна из задач университета — научить молодое поколение ориентироваться в этом мире, показать, как можно преподнести себя с самой лучшей стороны. Этому учит, в том числе, и конкурс «Лица ИГУ». Уверен, что сегодняшний вечер будет хорошим и веселым для всех нас! С праздником! — сказал Александр Аргучинцев.

Позитивные эмоции от конкурса пришли разделить со студентами известные иркутяне, в их числе ученый секретарь Иркутского научного центра СО РАН Александр Казаков, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, директор школы спортивного мастерства олимпийского движения Иркутской области Александр Крупский, телеведущий Вячеслав Ширяев. Каждый из них сказал теплые слова поздравления и напутствия студентам университета.

Сюрпризом для студентов стал выбор в каждой из номинаций по одному, а где и по два конкурсанта, которым партнеры мероприятия вручили свой подарок. И еще один сюрприз уже для всего университета подготовило Иркутское отделение Сбербанка — управляющая отделением Наталия Цайтлер вручила ректору ИГУ Александру Аргучинцеву сертификат на 70 томов современной бизнес-литературы из библиотеки Сбербанка.

Атмосферу праздника поддержали творческие коллективы ИГУ арт-группа «Высшая школа», академический хор молодежи и студентов, танцевальный коллектив Fallen up. Буквально заворожило зрителей выступление «Тесла-шоу» и обеспечило зарядом позитива выступление команды КВН «Молодые люди».

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