СМИ: в Перми связанного верблюда перевозили в открытом кузове в мороз

Жительница Перми сняла на видео, как связанного верблюда везли по трассе в 25-градусный мороз. При этом животное находилось в открытом кузове грузовика.

«Мы с детьми ехали из страусиного зоопарка за городом и увидели, как автомобиль, который ехал со скоростью примерно в 120 км/ч, вёз связанного верблюда», — цитирует Life.ru автора видеозаписи.

По словам пермячки, животное таким образом перевозили в частный зоопарк.