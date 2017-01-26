СМИ: в Перми связанного верблюда перевозили в открытом кузове в мороз
Происшедшее сняла на видео автолюбительница.
Происшедшее сняла на видео автолюбительница.
Жительница Перми сняла на видео, как связанного верблюда везли по трассе в 25-градусный мороз. При этом животное находилось в открытом кузове грузовика.
«Мы с детьми ехали из страусиного зоопарка за городом и увидели, как автомобиль, который ехал со скоростью примерно в 120 км/ч, вёз связанного верблюда», — цитирует Life.ru автора видеозаписи.
По словам пермячки, животное таким образом перевозили в частный зоопарк.