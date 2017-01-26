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13:42 (мск), источник: НИА Самара

Выход на лед водоемов в Самарской области опасен для жизни

В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем, опасность выхода на лед значительно возрастает.

Во избежание несчастных случаев на водных объектах Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед, а также желающим пройтись по р. Волге и другим водоемам области.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. А ведь такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей — не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

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