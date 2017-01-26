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13:21 (мск), источник: Newtimes.kz

Астана готовится к предстоящему паводку

В рамках подготовки к весеннему паводку специалистами ДЧС Астаны совместно с представителями местных исполнительных органов начат объезд проблемных участков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Источник: Newtimes.kz

В акимате отметили, что в Астане наиболее часто подтоплению подвергается частный сектор. В четверг в ходе выезда в район накопителя Малый Талдыколь были рассмотрены вопросы по отведению накапливающихся вод и возведению защитной дамбы вдоль проспекта Туран.

«Специалисты ДЧС предупреждают, что во избежание паводков в частном секторе необходимо производить очистку снега с крыш домовладений, а также прилегающих территорий (от ограждения до дороги) с выносом на обочину проезжей части. После этого службы города осуществят уборку снега», ― говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при получении оповещения об угрозе наводнения жителям частных домов необходимо перенести на верхний этаж, чердак или в другое безопасное место продукты питания на 2−3 дня и необходимые вещи, которые нужно взять с собой (документы и деньги упаковать в водонепроницаемый пакет). Вместе с тем рекомендуется иметь надувные матрасы, камеры, пластмассовые канистры или бутылки, веревки, ножи.

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