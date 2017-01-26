Астана готовится к предстоящему паводку

В акимате отметили, что в Астане наиболее часто подтоплению подвергается частный сектор. В четверг в ходе выезда в район накопителя Малый Талдыколь были рассмотрены вопросы по отведению накапливающихся вод и возведению защитной дамбы вдоль проспекта Туран.

«Специалисты ДЧС предупреждают, что во избежание паводков в частном секторе необходимо производить очистку снега с крыш домовладений, а также прилегающих территорий (от ограждения до дороги) с выносом на обочину проезжей части. После этого службы города осуществят уборку снега», ― говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при получении оповещения об угрозе наводнения жителям частных домов необходимо перенести на верхний этаж, чердак или в другое безопасное место продукты питания на 2−3 дня и необходимые вещи, которые нужно взять с собой (документы и деньги упаковать в водонепроницаемый пакет). Вместе с тем рекомендуется иметь надувные матрасы, камеры, пластмассовые канистры или бутылки, веревки, ножи.