Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку

«В память о Александре Васильевиче Колчаке установлена мемориальная доска в здании Морского корпуса Петра Великого по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 17; на здании вокзала в городе Иркутске; в Екатеринбурге — на здании, где он останавливался в 1919 году; во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве; на фасаде Морского вокзала во Владивостоке, — перечислили в комитете. — Кроме того, на фасаде здания краеведческого музея (Мавританский замок, бывшее здание Русского географического общества) в Иркутске, где Колчак читал доклад об Арктической экспедиции 1901 года, восстановлена уничтоженная после революции почётная надпись в честь А. В. Колчака — рядом с именами других учёных и исследователей Сибири».

«Комитет по культуре направит обжалование решения Смольнинского районного суда в городской суд Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве. Обосновывая свою позицию, чиновники подчеркнули, что память бывшего лидера белого движения уже увековечена во многих городах России.

В комитете по культуре также напоминают, что 4 ноября 2004 года в Иркутске установлен памятник Колчаку, а 18 декабря 2006 года в здании Иркутской тюрьмы открыт музей истории Иркутского тюремного замка имени Колчака, причём в бывшей камере адмирала создана специальная экспозиция. «Постановлением думы Таймырского автономного округа имя Колчака возвращено острову в Карском море, а в Самарской области есть улица Адмирала Колчака», — добавляют в ведомстве.

Напомним, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установило движение «Белое дело». Объект появился на Большой Зелениной улице, Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».

Представители коммунистического движения «Суть времени» 24 января добились демонтажа таблички через суд. Они доказывали, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником.

Решение Смольнинского райсуда обещает оспорить «Белое дело», которое — кстати, как и комитет по культуре — являлось в разбирательстве третьим лицом. Не исключено, что кассационную жалобу направит и правительство города — оно выступало в деле единственным ответчиком.