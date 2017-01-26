Турция развернула борьбу за уральских туристов

Российским курортам будет сложно отстоять этим летом свои позиции в противостоянии с Турцией. В первую очередь, властям придется приложить немало усилий, чтобы удержать цены на приемлемом для туристов уровне, отмечают эксперты.

«В свое время Ростуризм привлек к работе с российским югом крупнейших туроператоров. Он принесли туда свои технологии. Направления стали по-настоящему массовыми. Есть и чартерные рейсы, приобретены автобусные партии, ведется раннее бронирование, модернизирован номерной фонд, привнесены технологии маркетинга. Это, в том числе, позволило снизить стоимость», — рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Однако в этом году «на таран» идет Турция, с которой летом 2016 года были сняты все российские ограничения. Нынче там, как и в прошлом году, недосчитаются европейских туристов, которые не едут в страну из-за террористической угрозы. В том числе поэтому турецкие власти принимают экстренные меры по привлечению россиян и граждан стран СНГ.

«Правительство Турции разработало целый комплекс действий. Например, по 6000 евро будут получать чартеродержатели за один рейс из России. Также отели предлагают большие скидки — до 50% при ранних оплатах. Помимо прочего, Турция применяет агрессивный маркетинг», — отметил Михаил Мальцев.

По его словам, чтобы справиться с вызовом, Сочи и Крым должны заручиться поддержкой властей. «Все зависит от того, будет ли система дотаций, какие-то системы оказания помощи от региональных властей. Если наши отели просто будут увеличивать цены, то в этой конкурентной борьбе мы можем и не выиграть», — подчеркивает исполнительный директор УАТ.

Кроме того, позиции отечественных курортов зависят и от того, как будет развиваться ситуация с другими массовыми направлениями — Тунисом, Грецией, Болгарией, Кипром. Не стоит забывать и о высокой вероятности возобновления авиасообщения с Египтом к лету 2017 года.