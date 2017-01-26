Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Кадыров резко ответил министру РФ по поводу своих дочерей
В центре столицы произошла массовая драка
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
13:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Турция развернула борьбу за уральских туристов

Кто поедет в Сочи?

Российским курортам будет сложно отстоять этим летом свои позиции в противостоянии с Турцией. В первую очередь, властям придется приложить немало усилий, чтобы удержать цены на приемлемом для туристов уровне, отмечают эксперты.

«В свое время Ростуризм привлек к работе с российским югом крупнейших туроператоров. Он принесли туда свои технологии. Направления стали по-настоящему массовыми. Есть и чартерные рейсы, приобретены автобусные партии, ведется раннее бронирование, модернизирован номерной фонд, привнесены технологии маркетинга. Это, в том числе, позволило снизить стоимость», — рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Однако в этом году «на таран» идет Турция, с которой летом 2016 года были сняты все российские ограничения. Нынче там, как и в прошлом году, недосчитаются европейских туристов, которые не едут в страну из-за террористической угрозы. В том числе поэтому турецкие власти принимают экстренные меры по привлечению россиян и граждан стран СНГ.

«Правительство Турции разработало целый комплекс действий. Например, по 6000 евро будут получать чартеродержатели за один рейс из России. Также отели предлагают большие скидки — до 50% при ранних оплатах. Помимо прочего, Турция применяет агрессивный маркетинг», — отметил Михаил Мальцев.

По его словам, чтобы справиться с вызовом, Сочи и Крым должны заручиться поддержкой властей. «Все зависит от того, будет ли система дотаций, какие-то системы оказания помощи от региональных властей. Если наши отели просто будут увеличивать цены, то в этой конкурентной борьбе мы можем и не выиграть», — подчеркивает исполнительный директор УАТ.

Кроме того, позиции отечественных курортов зависят и от того, как будет развиваться ситуация с другими массовыми направлениями — Тунисом, Грецией, Болгарией, Кипром. Не стоит забывать и о высокой вероятности возобновления авиасообщения с Египтом к лету 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уральские города выбились в лидеры по темпам развития
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь