Турция развернула борьбу за уральских туристов
Кто поедет в Сочи?
Кто поедет в Сочи?
Российским курортам будет сложно отстоять этим летом свои позиции в противостоянии с Турцией. В первую очередь, властям придется приложить немало усилий, чтобы удержать цены на приемлемом для туристов уровне, отмечают эксперты.
«В свое время Ростуризм привлек к работе с российским югом крупнейших туроператоров. Он принесли туда свои технологии. Направления стали
Однако в этом году «на таран» идет Турция, с которой летом 2016 года были сняты все российские ограничения. Нынче там, как и в прошлом году, недосчитаются европейских туристов, которые не едут в страну
«Правительство Турции разработало целый комплекс действий. Например, по 6000 евро будут получать чартеродержатели за один рейс из России. Также отели предлагают большие скидки — до 50% при ранних оплатах. Помимо прочего, Турция применяет агрессивный маркетинг», — отметил Михаил Мальцев.
По его словам, чтобы справиться с вызовом, Сочи и Крым должны заручиться поддержкой властей. «Все зависит от того, будет ли система дотаций,
Кроме того, позиции отечественных курортов зависят и от того, как будет развиваться ситуация с другими массовыми направлениями — Тунисом, Грецией, Болгарией, Кипром. Не стоит забывать и о высокой вероятности возобновления авиасообщения с Египтом к лету 2017 года.