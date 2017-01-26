Январь 2017 года может стать самым холодным за шесть лет
Среднемесячная температура воздуха в Перми в этом месяце составила -15°. Это ниже нормы на 1°. По прогнозам синоптиков, до конца января в регионе продержатся морозы.
Среднемесячная температура воздуха в Перми в этом месяце составила -15°. Это ниже нормы на 1°. По прогнозам синоптиков, до конца января в регионе продержатся морозы.
В Прикамье до конца января температура воздуха будет на 2−3° ниже нормы. Так, ночь на 27 января не будет такой холодной, как накануне. На большей части края ожидается −23…−28°, в низких местах до -33°, сообщает
С 28 января погоду в Пермском крае будет формировать новый антициклон. По северу края будет теплее, чем по югу, однако в целом в регионе будет достаточно холодно.
В январе среднемесячная температура воздуха будет -15°, что на 1° ниже нормы. Это значит, что этот месяц станет самым холодным с 2011 года. Высота снежного покрова в Перми значительно выше обычной для конца января, и составляет 68 см.