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13:14 (мск), источник: Новости Перми

Январь 2017 года может стать самым холодным за шесть лет

Среднемесячная температура воздуха в Перми в этом месяце составила -15°. Это ниже нормы на 1°. По прогнозам синоптиков, до конца января в регионе продержатся морозы.

Источник: РИА "Новости"

В Прикамье до конца января температура воздуха будет на 2−3° ниже нормы. Так, ночь на 27 января не будет такой холодной, как накануне. На большей части края ожидается −23…−28°, в низких местах до -33°, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

С 28 января погоду в Пермском крае будет формировать новый антициклон. По северу края будет теплее, чем по югу, однако в целом в регионе будет достаточно холодно.

В январе среднемесячная температура воздуха будет -15°, что на 1° ниже нормы. Это значит, что этот месяц станет самым холодным с 2011 года. Высота снежного покрова в Перми значительно выше обычной для конца января, и составляет 68 см.

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