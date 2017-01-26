Январь 2017 года может стать самым холодным за шесть лет

В Прикамье до конца января температура воздуха будет на 2−3° ниже нормы. Так, ночь на 27 января не будет такой холодной, как накануне. На большей части края ожидается −23…−28°, в низких местах до -33°, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.



С 28 января погоду в Пермском крае будет формировать новый антициклон. По северу края будет теплее, чем по югу, однако в целом в регионе будет достаточно холодно.



В январе среднемесячная температура воздуха будет -15°, что на 1° ниже нормы. Это значит, что этот месяц станет самым холодным с 2011 года. Высота снежного покрова в Перми значительно выше обычной для конца января, и составляет 68 см.