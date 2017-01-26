У челябинской полиции появится свой «Гром»

Функционал и даже название новой группы силовиков в челябинской полиции также уже известны. «Для быстроты осуществления наших планов в некоторых операциях такие подразделения необходимы», — отметил Сергеев, подчеркнув, что вновь создаваемое подразделение будет прикреплено к отделу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и станет называться «Гром». Сроки создания «Грома» и численность сотрудников генерал-лейтенант уточнять не стал.

Напомним, что с момента создания в начале 2016 года Росгвардии в ее состав вошли наиболее боеспособные специализированные подразделения других силовых ведомств, включая полицейские ОМОНы, СОБРы, вневедомственную охрану и прочие спецподразделения. Кроме того, с момента ликвидации в прошлом году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) силовые подразделения распущенного ведомства также были ликвидированы, а кто-то из сотрудников подался на работу в Росгвардию. Теперь полиция снова возрождает в своих рядах «спецназ» для решения точечных вопросов и силового прикрытия операций.