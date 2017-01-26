Обнаружены останки человека с камнем вместо отрубленного языка
Археологи обнаружили необычные останки человека, жившего в третьем или четвёртом веке нашей эры.
Археологи обнаружили необычные останки человека, жившего в третьем или четвёртом веке нашей эры.
Его язык, по всей видимости, был отрезан, а в рот несчастному хоронившие его люди затолкали камень. Специалисты считают, что это могла быть некая достаточно суровая форма наказания, пишет Vesti.ru.
Человек к тому же был похоронен лицом вниз. Возможно, как предполагают археологи, так поступили
Место захоронения было найдено близ Стэнвика (Stanwick) в графстве Нортгемптоншир, недалеко от реки Нин. Останки человека погребли во времена Римской Британии в 3−4 веках. В этих местах люди проживали в небольших фермерских общинах.
Скелет был обнаружен ещё в 1991 году, но только сейчас его стали изучать археологи и другие специалисты из организации «Историческая Англия» (Historic England).
Саймон Мэйс (Simon Mays) из Университета Эдинбурга рассказывает в интервью изданию The Guardian, что такие увечья, полученные во времена
«Это определённо не то, что до сих пор было зафиксировано в археологических отчётах. По этой причине мы считаем, что это совершенно иная практика. И тот факт, что человек был захоронен лицом вниз, согласуется с мнением, что, вероятно, его поведение считалось как минимум странным и угрожало обществу», — говорит Мэйс.
Предполагается, что человеку на момент смерти было около 30 лет. Однако сегодняшние методы определения возраста