Обнаружены останки человека с камнем вместо отрубленного языка

Его язык, по всей видимости, был отрезан, а в рот несчастному хоронившие его люди затолкали камень. Специалисты считают, что это могла быть некая достаточно суровая форма наказания, пишет Vesti.ru.

Человек к тому же был похоронен лицом вниз. Возможно, как предполагают археологи, так поступили из-за опасений, что мертвец воскреснет и снова начнёт угрожать людям.

Место захоронения было найдено близ Стэнвика (Stanwick) в графстве Нортгемптоншир, недалеко от реки Нин. Останки человека погребли во времена Римской Британии в 3−4 веках. В этих местах люди проживали в небольших фермерских общинах.

Скелет был обнаружен ещё в 1991 году, но только сейчас его стали изучать археологи и другие специалисты из организации «Историческая Англия» (Historic England).

Саймон Мэйс (Simon Mays) из Университета Эдинбурга рассказывает в интервью изданию The Guardian, что такие увечья, полученные во времена романо-британского периода, считаются уникальными.

«Это определённо не то, что до сих пор было зафиксировано в археологических отчётах. По этой причине мы считаем, что это совершенно иная практика. И тот факт, что человек был захоронен лицом вниз, согласуется с мнением, что, вероятно, его поведение считалось как минимум странным и угрожало обществу», — говорит Мэйс.