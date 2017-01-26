Мужчина загадочно пропал в Балхаше
В момент пропажи у него с собой было 150 тысяч тенге.
В момент пропажи у него с собой было 150 тысяч тенге.
30-летний Ержан Нуркеев пропал 12 января в Балхаше. В тот день мужчина, работающий водителем грузового автомобиля в одной из частных фирм Караганды, доставил груз в Балхаш, оставил грузовик во дворе у знакомого и должен был поехать ночевать к родственникам. Однако до родных Ержан Нуркеев так и не доехал. Поисками пропавшего занимается полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ержан Нуркеев — уроженец города Сатпаев Карагандинской области. 30-летний мужчина в последние годы работал
Со стороны работодателей на него никогда не поступало нареканий. Поэтому, когда 15 января Айгуль Бахтаевой позвонил начальник сына и сообщил о его пропаже, мать сразу забила тревогу. Она обратилась в местный отдел полиции с заявлением о пропаже сына. Одновременно это заявление в электронной форме было направлено в полицию Балхаша. Айгуль не раздумывая собралась в дорогу и поехала в Балхаш. Там женщина встретилась со знакомым сына, у которого Ержан оставил грузовик, и начала самостоятельные поиски.
«Знакомый Ержана — это отец его работодателя, он живет в частном доме. Ержан иногда оставлял грузовик у него во дворе, когда был в Балхаше. 12 января, по словам этого знакомого, Ержан оставил у него машину и попросил вызвать для него такси. Сын собирался переночевать у родственника, который живет на 17-м квартале. После этого его никто не видел», — рассказала со слезами мать пропавшего.
Айгуль Бахтаева также встретилась с начальником сына, который сообщил, что тоже подал заявление в полицию Балхаша о пропаже водителя. При этом, по словам женщины, работодатель сообщил ей, что Ержан забрал с собой документы на грузовик, ключи от него, а также небольшую сумму денег. А в службе такси, которую вызвал знакомый Ержана, рассказали, что с такого адреса им вызов не поступал.
«Мне в такси сказали, что вызова с такого адреса у них не было. А вот владелец дома, где Ержан оставил машину, утверждает, что к ним приезжала автомашина марки Toyota. Я уже не знаю, что и думать. Если
По словам бизнесмена Меиржана Тусупова, Ержан Нуркеев работал у него с конца ноября. Затем на
«Ержан вроде нормальный был. Работал, все было в порядке. Когда он пропал, у него было с собой 150 тысяч тенге. Я подал заявление, не