Мужчина загадочно пропал в Балхаше

30-летний Ержан Нуркеев пропал 12 января в Балхаше. В тот день мужчина, работающий водителем грузового автомобиля в одной из частных фирм Караганды, доставил груз в Балхаш, оставил грузовик во дворе у знакомого и должен был поехать ночевать к родственникам. Однако до родных Ержан Нуркеев так и не доехал. Поисками пропавшего занимается полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ержан Нуркеев — уроженец города Сатпаев Карагандинской области. 30-летний мужчина в последние годы работал водителем-дальнобойщиком. На последнее место работы он устроился в ноябре 2016 года. По словам матери мужчины, Ержан всегда был очень ответственным работником.

Со стороны работодателей на него никогда не поступало нареканий. Поэтому, когда 15 января Айгуль Бахтаевой позвонил начальник сына и сообщил о его пропаже, мать сразу забила тревогу. Она обратилась в местный отдел полиции с заявлением о пропаже сына. Одновременно это заявление в электронной форме было направлено в полицию Балхаша. Айгуль не раздумывая собралась в дорогу и поехала в Балхаш. Там женщина встретилась со знакомым сына, у которого Ержан оставил грузовик, и начала самостоятельные поиски.

«Знакомый Ержана — это отец его работодателя, он живет в частном доме. Ержан иногда оставлял грузовик у него во дворе, когда был в Балхаше. 12 января, по словам этого знакомого, Ержан оставил у него машину и попросил вызвать для него такси. Сын собирался переночевать у родственника, который живет на 17-м квартале. После этого его никто не видел», — рассказала со слезами мать пропавшего.

Айгуль Бахтаева также встретилась с начальником сына, который сообщил, что тоже подал заявление в полицию Балхаша о пропаже водителя. При этом, по словам женщины, работодатель сообщил ей, что Ержан забрал с собой документы на грузовик, ключи от него, а также небольшую сумму денег. А в службе такси, которую вызвал знакомый Ержана, рассказали, что с такого адреса им вызов не поступал.

«Мне в такси сказали, что вызова с такого адреса у них не было. А вот владелец дома, где Ержан оставил машину, утверждает, что к ним приезжала автомашина марки Toyota. Я уже не знаю, что и думать. Если кто-нибудь видел моего сына или знает что-либо о нем, просьба, сообщите мне по номерам 8777 9494087 или 8707 9494087», — добавила женщина. Корреспондент Tengrinews.kz связался с работодателем пропавшего.

По словам бизнесмена Меиржана Тусупова, Ержан Нуркеев работал у него с конца ноября. Затем на какое-то время уходил и снова вернулся. В момент пропажи у него с собой было 150 тысяч тенге.