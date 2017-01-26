В Петербурге стали больше рожать и разводиться

Как следует из годового отчета Петростата, опубликованного 26 января, за 2016 год в городе на Неве сыграли 47 586 свадеб — на 5 120 меньше, чем в 2015 г. При этом количество разводов, напротив, выросло — распалось на 516 семей больше, чем в 2015 г.

Впрочем, распад института брака на рождаемость не повлиял: в минувшем году в Северной столице родилось 66 945 детей (в 2015 их было на 2 621 меньше). При этом смертность сократилась на 425 человек (Петростат насчитал 56 040 умерших).

По предварительной оценке, в Петербурге 1 декабря 2016 года постоянно проживало 5 272 900 человек. За год число жителей увеличилось на 47 200 человек.