В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предложили оставить регионам право решать вопрос о допустимости ношения хиджабов в школах.
В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предложили оставить регионам право решать вопрос о допустимости ношения хиджабов в школах.
Об этом в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил заместитель председателя президентского Совета Евгений Бобров.
«Ношение хиджаба нарушением Конституции не является, потому что у нас светское государство, и образовательная деятельность тоже должна соответствовать принятым законам. Но я считаю, что в регионах, где принято носить хиджаб, возможно разрешить их надевать в школах», — сказал Бобров, отметив, что данный пункт необходимо прописать в законе «Об образовании».
Член СПЧ добавил, что ситуацию необходимо обсудить с привлечением сотрудников Минобразования и представителей конфессии. Он должен регулироваться на уровне субъектов федерации.
Ранее 25 января глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что российская Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — пояснил он.
Муфтий Чечни
24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе.
Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть
Ранее руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
В 2015 году Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также