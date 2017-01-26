В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил заместитель председателя президентского Совета Евгений Бобров. «Ношение хиджаба нарушением Конституции не является, потому что у нас светское государство, и образовательная деятельность тоже должна соответствовать принятым законам. Но я считаю, что в регионах, где принято носить хиджаб, возможно разрешить их надевать в школах», — сказал Бобров, отметив, что данный пункт необходимо прописать в законе «Об образовании». Член СПЧ добавил, что ситуацию необходимо обсудить с привлечением сотрудников Минобразования и представителей конфессии. Он должен регулироваться на уровне субъектов федерации. Ранее 25 января глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что российская Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — пояснил он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPscjm1gy8-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Конституцией РФ «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания <…>, выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (Глава 2, статья 28). Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это моё глубокое личное убеждение». Но КС РФ данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение. Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано Всевышним Аллахом и Пророком (с.а.в.). Васильева вправе высказывать своё «личное убеждение», но оно остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё «ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ» навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками? В борьбе с врагами России, которая гарантирует права 30 млн мусульман, я лишился сотен близких и родных мне людей. Убеждён, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами. Изучите роль Ислама в развитии мировой науки. Химия, физика, математика, астрономия, медицина, география, философия, агротехника, лингвистика… Заслуги Ислама в этих сферах известны всему миру. Поэтому не стоит пытаться лить воду на мельницу тех, кто заинтересован в расколе российского общества, провоцировании резонансных конфликтных ситуаций! #Кадыров #Россия #Чечня #Хидж</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-25T16:43:16+00:00">Янв 25 2017 в 8:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии ущемлением прав человека. 24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе.

Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть Ольга Васильева министр образования