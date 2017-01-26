Из-за морозов отменены восемь междугородних автобусных рейсов из Тюмени

«Сегодня из-за морозов отменили восемь рейсов», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в четверг сотрудник автовокзала.
В частности, по его словам, отменены рейсы в Тобольск, Ханты-Мансийск, Курган, Шадринск (Курганская область), в города Реж, Качканар и село Зубково Свердловской области.
Ранее сообщалось, что 26 января из-за морозов частично или полностью отменены школьные занятия во всех городах Тюменской области.
Так, в Ишиме и Ялуторовске из-за 35-градусного мороза в первую смену не учатся школьники 1−11 классов, в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске (в этих городах утром было минус 31−35 градусов) занятия в первую смену отменены для учеников 1−9 классов.