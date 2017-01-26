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13:42 (мск), источник: Интерфакс

Из-за морозов отменены восемь междугородних автобусных рейсов из Тюмени

Тюмень. 26 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — На автовокзале Тюмени в четверг из-за сильных морозов был отменен ряд автобусных рейсов.

«Сегодня из-за морозов отменили восемь рейсов», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в четверг сотрудник автовокзала.

В частности, по его словам, отменены рейсы в Тобольск, Ханты-Мансийск, Курган, Шадринск (Курганская область), в города Реж, Качканар и село Зубково Свердловской области.

Ранее сообщалось, что 26 января из-за морозов частично или полностью отменены школьные занятия во всех городах Тюменской области.

Так, в Ишиме и Ялуторовске из-за 35-градусного мороза в первую смену не учатся школьники 1−11 классов, в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске (в этих городах утром было минус 31−35 градусов) занятия в первую смену отменены для учеников 1−9 классов.

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