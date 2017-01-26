Из-за морозов отменены восемь междугородних автобусных рейсов из Тюмени

«Сегодня из-за морозов отменили восемь рейсов», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в четверг сотрудник автовокзала.

В частности, по его словам, отменены рейсы в Тобольск, Ханты-Мансийск, Курган, Шадринск (Курганская область), в города Реж, Качканар и село Зубково Свердловской области.

Ранее сообщалось, что 26 января из-за морозов частично или полностью отменены школьные занятия во всех городах Тюменской области.