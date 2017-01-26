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13:40 (мск), источник: АиФ Омск

Сбежавшему омскому маралу отпилили рога

Работники контактного зоопарка укрепили ограду.

Марал Гоша из контактного омского зоопарка конного клуба «Карусель» сегодня сбежал, но был найден и водворён за ограду.

Специалисты предполагают, что его позвал «зов любви». Призывный глас марала был слышен в самых дальних уголках парка им. 30-летия ВЛКСМ, где находится контактный зоопарк.

Перепрыгнув через забор вольера, животное убежало на свободу. Его ловили сотрудники контактного зоопарка, другие работники парка и прохожие.

Когда оленя поймали, его водворили обратно в стойло и отпилили рога.

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