Сбежавшему омскому маралу отпилили рога

Марал Гоша из контактного омского зоопарка конного клуба «Карусель» сегодня сбежал, но был найден и водворён за ограду.

Специалисты предполагают, что его позвал «зов любви». Призывный глас марала был слышен в самых дальних уголках парка им. 30-летия ВЛКСМ, где находится контактный зоопарк.

Перепрыгнув через забор вольера, животное убежало на свободу. Его ловили сотрудники контактного зоопарка, другие работники парка и прохожие.

Когда оленя поймали, его водворили обратно в стойло и отпилили рога.