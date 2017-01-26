Под Омском состоятся гонки на собачьих упряжках каюров Сибири, Алтая и Урала

29 января в Крутой Горке намечено проведение «Гипербореи-2017», куда входят чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам, этап Кубка Сибири и Кубка России по ездовому спорту, а также спринт-гонка «Гиперборея», рассказали в региональном Минспорта.

На трассу с тяжелыми подъемами, скоростными спусками и виражами под 90 градусов выйдут погонщики из Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени, в чьих упряжках будет от одной до шести собак. Все прирожденные бойцы: сибирские хаски, якутские лайки, аляскинские маламуты, родезийские риджбеки, самоедские и гренландские ездовые. «Крейсерская скорость» шестерки собак по снежному насту составляет порядка 20−22 км/ч. Сами спортсмены будут кто на лыжах, кто на нартах.

Открытие соревнований состоится в 11:20, а в 12:00 стартуют первые заезды на дистанциях 5 и 10 км. Награждение победителей и призеров начнется в 16:00. Все это время гостям праздника обещают живое общение и развлечения, а для маленьких омичей еще и веселые конкурсы и фотозону с собаками.