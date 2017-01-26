«Доктор, что со мной»: экспонат «Ждун» покорил соцсети
Пользователи соцсетей превратили фотографию скульптуры нидерландской художницы «Ждун» в новый популярный
Пользователи соцсетей превратили фотографию скульптуры нидерландской художницы «Ждун» в новый популярный
Художница Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) сделала для Нидерландского Лейденского университета необычную скульптуру. Экспонат символизирует пациента, который терпеливо ждет своей очереди на прием к врачу. Ван Брифорт так и назвала свою работу — «Ждун».
Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями «Ждуна»:
Варианты на тему популярного мема от пользователей рунета:
А вот фотографии скульптуры в Инстаграме Маргрит ван Брифорт: