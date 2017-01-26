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15:52 (мск)

«Доктор, что со мной»: экспонат «Ждун» покорил соцсети

Пользователи соцсетей превратили фотографию скульптуры нидерландской художницы «Ждун» в новый популярный интернет-мем. Неизвестное существо представляют в разных жизненных ситуациях: от ожидания в больнице до первого дня на новой работе.

Художница Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) сделала для Нидерландского Лейденского университета необычную скульптуру. Экспонат символизирует пациента, который терпеливо ждет своей очереди на прием к врачу. Ван Брифорт так и назвала свою работу — «Ждун».

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями «Ждуна»:

Варианты на тему популярного мема от пользователей рунета:

А вот фотографии скульптуры в Инстаграме Маргрит ван Брифорт:

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