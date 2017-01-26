Кемеровчан приглашают на творческий вечер Михаила Быкова (18+)

Кемерово, 26 января — АиФ-Кузбасс. Свой день рождения Михаил Быков отметит в спектакле-мюзикле по пьесе Бертольда Брехта «Трёхгрошовая опера», в которой играет главную роль Макхита по кличке Мэкки-Нож.

Михаил Быков играет на сцене областного драматического театра уже 18 лет. Он коренной кемеровчанин, родился в 1977 году. В 1999 году окончил Кемеровский институт культуры и был принят в труппу драмтеатра. Благодаря актёрской самостоятельности, способности понимать своего персонажа, природному обаянию, музыкальности Михаил стал одним из ведущих артистов театра. Михаил умеет находить в плохом хорошее, а в хорошем — плохое. Филька из «Записок из Мёртвого дома», опорочивший Акульку, вызывает не только осуждение, но и сочувствие, преступление Макбета наполнено странной притягательной красотой, Бернар в спектакле «Боинг-Боинг» вызывает не злую, а прощающую улыбку, Лукавый из «Истории одной души» искушает не только героиню, но и зрителя. Михаила Быкова можно увидеть и в комедиях, и в трагедиях, и в классике, и в спектаклях по современным пьесам.

Начало творческого вечера Михаила Быкова в 18.00.