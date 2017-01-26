Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

В случаях, когда вылет по каким-то причинам задерживается, не стоит забывать, что такая ситуация неприятна не только пассажирам, но и экипажу. Поэтому бесполезно приставать к нему с вопросами «Почему мы еще не улетели?», потому что бортпроводники, скорее всего, знают не больше вас, передает The Daily Mail.

Выяснять у бортпроводницы меню с напитками — бесполезная трата времени. Просто посмотрите в карточку в кармане кресла.

Стюардессы рассказали, что хотели бы ответить пассажирам, но никогда этого не сделают

Утрамбовывание тяжелых чемоданов в ящики для хранения багажа, расположенные над сидениями, не является одной из прямых задач бортпроводников. Если вы приметесь поднимать свой багаж над головой, будьте уверены, вам помогут без дополнительных просьб с вашей стороны.

Еще одна раздражающая бортпроводников привычка пассажиров — игнорирование требований выключить гаджеты или перевести их в авиарежим перед взлетом лайнера. Отговорки вроде «Я включил его всего лишь на минуту» или «Когда я летал в прошлый раз, мне позволяли оставить его включенным. Почему?», не работают.

Итак, вы уселись в свое кресло, но столкнулись с проблемой, которую вам поможет решить член экипажа. Ни за что не кричите «Стюардесса!». Бортпроводницы больше не зовутся стюардессами — это устаревший термин с налетом сексизма. Чтобы не прослыть грубым и невоспитанным пассажиром, избегайте формулировок «Принеси-ка мне!».