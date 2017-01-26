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16:21 (мск), источник: Моя Планета

Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Приглядывать за заполненным пассажирами салоном — нелегкая задача для бортпроводников. Чтобы не усложнять им задачу, запомните 10 вопросов, которые ни в коем случае не нужно задавать экипажу во время полета.

В случаях, когда вылет по каким-то причинам задерживается, не стоит забывать, что такая ситуация неприятна не только пассажирам, но и экипажу. Поэтому бесполезно приставать к нему с вопросами «Почему мы еще не улетели?», потому что бортпроводники, скорее всего, знают не больше вас, передает The Daily Mail.

Выяснять у бортпроводницы меню с напитками — бесполезная трата времени. Просто посмотрите в карточку в кармане кресла.
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Утрамбовывание тяжелых чемоданов в ящики для хранения багажа, расположенные над сидениями, не является одной из прямых задач бортпроводников. Если вы приметесь поднимать свой багаж над головой, будьте уверены, вам помогут без дополнительных просьб с вашей стороны.

Еще одна раздражающая бортпроводников привычка пассажиров — игнорирование требований выключить гаджеты или перевести их в авиарежим перед взлетом лайнера. Отговорки вроде «Я включил его всего лишь на минуту» или «Когда я летал в прошлый раз, мне позволяли оставить его включенным. Почему?», не работают.

Итак, вы уселись в свое кресло, но столкнулись с проблемой, которую вам поможет решить член экипажа. Ни за что не кричите «Стюардесса!». Бортпроводницы больше не зовутся стюардессами — это устаревший термин с налетом сексизма. Чтобы не прослыть грубым и невоспитанным пассажиром, избегайте формулировок «Принеси-ка мне!».

Требовать от бортпроводников присмотреть за вашими детьми за вас — неэтично: они и так следят за порядком в воздушном «детском саду».
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Вопросы о количестве алкоголя, которое вам дозволено выпить на борту, лишь задерживают работу экипажа. Поверьте, бортпроводники обязательно уведомят пассажира о том, что его алкогольная «норма» перевыполнена.

Не проситесь в туалет перед взлетом: это против правил, и вас все равно не пустят. Постарайтесь проделать эти процедуры в аэропорту или терпеливо ждите, пока не окажетесь в воздухе.

Последнее — не заигрывайте с бортпроводниками, прося их улыбнуться. Поверьте, вы понятия не имеете, какой у них был день, неделя или даже последние два часа до встречи с вами.

Задавайте вопросы по существу и максимально корректно — тогда и экипаж, и пассажиры, проведут время в полете без лишних беспокойств.
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