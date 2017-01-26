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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Получен снимок гигантского вихря на Юпитере

Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере. Фотография доступна на сайте НАСА.

Источник: NASA

Снимок сделан 11 декабря 2016 года станцией Juno с расстояния 16,6 тысячи километров от Юпитера. На нем Малое красное пятно располагается внизу слева. Данный вихрь представляет собой антициклон, возникший в результате вращения газовых потоков вокруг центральной области высокого атмосферного давления.

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В северном полушарии Юпитера подобные ураганы вращаются по часовой стрелке, а в южном — против. Малое красное пятно является третьим по величине вихрем, которое ученые за последние 23 года наблюдений зафиксировали на Юпитере.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.

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